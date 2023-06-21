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Вибух міни нашпигував ноги цвяхами та гайками: у Львові врятували бійця від ампутації

21 Червня 2023, 16:16
Валентина Андрейко журналістка
Львів поранений

Позаду у бійця вже чотири шпиталі й кілька операцій. Лікарям вдалося вберегти ноги від ампутації, але у них ще залишаються рештки міни.

Завдання хірургів Центру Незламні – видалити всі осколки, а мета фахівців із реабілітації – максимально швидко відновити бійця.

Від перших днів повномасштабного вторгнення 25-річний кухар Олександр Довбиш почав штурмувати військкомат, щоби стати на захист своєї країни. Однак мобілізували його аж на сьомий раз.

Служити пішов торік у травні. Спершу відправили робити те, що вміє найліпше: протягом десяти місяців годував побратимів.

А вже від квітня завдання Сашка змінилися. Його підрозділ воював на самому передку, під Бахмутом.

– Хлопці постійно йшли вперед, штурмували, по сто метрів. Дуже тяжко вони давалися. А я був і на підкріпленні, й на евакуації, і на зв’язку. Робив усе, що треба, – згадує Олександр.

Поранення дістав два тижні тому, коли повертався на свою позицію з сусіднього окопу. Під ногами раптово спалахнуло. То вибухнула саморобна міна.

Ноги захисника нашпигувало цвяхами та гайками, які були всередині пристрою. Першу допомогу надали побратими. Вчасно і правильно наклали турнікети. Далі на БТРі евакуювали товариша.

– Маю шанс знову повернутися до своїх, – дивлячись на свої посічені, але все ж збережені ноги, говорить воїн.

Олександр Довбиш прагне якомога швидше стати на ноги. І знову – з автоматом у руках – гнати ворога з нашої землі.

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Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова

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Львів Незламні Операція
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