Фахівці Національного реабілітаційного центру Незламні, що входить до складу Першого медоб’єднання Львова, повністю відновили функції рук 27-річному Павлу Ребрію з Прикарпаття. Воїн отримав важкі поранення після того, як за метр від нього розірвалася міна.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники ПМО.

– Павло Ребрій – парамедик у штурмовій групі. Воює вже дев’ять років. Важке поранення отримав під Авдіївкою – коли наші йшли на штурм, – пишуть медики.

За їхніми словами, осколками ворожої міни Павлу порубало обличчя, тулуб і кінцівки, скалічило пальці, пробило печінку та діафрагму.

– Поранення важкі, позиції далеко, ворог накриває вогнем. Я оцінив свої шанси і зрозумів, що потрібно самоевакуйовуватися. Інакше загину, – згадує Павло.

Він розповів, що побратими допомогли йому накласти турнікет. Потім він самотужки здолав 3 км до точки евакуації. У найближчому стабілізаційному пункті його екстрено прооперували, щоб зупинити внутрішню кровотечу, та зафіксували понівечені кінцівки.

Далі були кілька лікарень у трьох різних містах. Реанімація, штучна вентиляція легень і численні операції.

Після тривалого лікування саме кінцівки захисника залишалися найбільш проблемним місцем. Пацієнт не міг рухати кистями.

За словами лікарів, у воїна пошкоджено променевий і ліктьовий нерви, множинний перелом підмізинного пальця, на середньому – ампутація фаланги та відсутність суглоба.

– Променевий і ліктьовий нерви відповідають за процеси розгинання і згинання, забезпечують чутливість кисті та пальців, – розповіли в Центрі.

Тому насамперед лікарі взялися відновлювати нерви.

Потім хірурги зіставили кістки середнього та вказівного пальців, уникнувши їхньої ампутації, і застосували метод подовження третього пальця за допомогою апарату зовнішньої фіксації.

Кістки передпліччя травматологи також зіставили і зафіксували за допомогою металоконструкції.

У підсумку фахівцям вдалося повністю відновити функції рук захисника. Наразі Павло працює з фахівцями з реабілітації. І вже незабаром, після завершення процесу відновлення, він планує повернутися на фронт.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова