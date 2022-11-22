Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова врятували життя 28-річного Андрія з Бахмута, під ногами якого розірвалася ворожа міна.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник клініки Сергій Риженко.

– Вибух міни під ногами не залишав шансів. Хлопець втратив свідомість, у нього була величезна крововтрата. Яскраве полум’я вибуху – останнє, що він пам’ятає про той день, – пише Сергій Риженко.

Зараз дивляться

За його словами, після того, як потерпілого швидкої доставили в лікарню Мечникова, медиками були діагностовані забій головного мозку, поранення м’яких тканин шиї, рвана рана підщелепної ділянки.

Перелом правої гайморової пазухи з наявністю стороннього тіла зумовив застосування трахеотомії.

Однак найбільше фахівців непокоївтой факт, що великий уламок міни потрапив у хребет, пошкодивши сонну артерію. Було прийнято рішення про оперативне втручання.

Повідомляється, що операція, яка тривала десять годин, пройшла успішно, були вшиті всі судини рани.

Вчора Андрія зняли з апарату штучної вентиляції легень. Поруч з ним – його мама.

Джерело: Сергій Риженко

Фото: Сергій Риженко