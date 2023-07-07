Учасниця проєкту Неопалимі Наталія Юмахова дивом вижила в Маріуполі. Вона пережила вибух снаряда в будинку, де жили її діти, була важко поранена, але все-таки прорвалася з окупації у вільну Україну.

Про мужню українку розповіли у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

– Наталії 39. Колись вона з чоловіком і двома діточками жила в Маріуполі. Доки ворог не перетворив на суцільну руїну все місто. А разом із ним і колись мирне, спокійне життя, – йдеться в повідомленні.

Від початку повномасштабної війни родина не хотіла евакуюватися та вірила в краще. 28 лютого в їхній оселі стало критично небезпечно, тож вони з батьками та дітьми перебралися до гуртожитку в центрі міста. Там було сховище, вода і світло.

Однак 2 березня не стало і цих благ цивілізації. Люди опинилися в повній ізоляції і не знали, що відбувається навколо. Родина запланувала виїзд із міста на 16 березня. Однак за день до цієї дати їхнє життя розділилося на “до” і “після”.

15 березня Наталя залишила дітей у підвалі й разом із рідними пішла виносити речі з п’ятого поверху гуртожитку, коли почувся звук прильоту й будівля здригнулася від потужного вибуху.

Чоловік Наталії, вона сама та її мама серйозно постраждали. Розбитими дорогами дісталися найближчої лікарні, вони навіть не могли повідомити дітям, що живі. Малюки протягом двох днів, поки батьків не було поруч, думали, що їх уже немає.

Коли лікарі дозволили жінці покинути реанімацію, почалася страшна дорога до Запоріжжя. Наталя зізнається, що мало що пам’ятає, адже переважну більшість часу була непритомною.

Повернення до реальності триває й досі. Тіло Наталі було посічене численними уламками. Лікування триває, і до його завершення ще далеко.

У вересні Наталію скерували до проєкту Неопалимі, який допомагає військовим і цивільним у лікуванні опіків і рубців, отриманих під час війни.

Головна мета цього процесу – повернути жінку до звичного життя і зробити все, щоб вона знову могла милуватися собою в дзеркалі. Реабілітація, лазерне шліфування шкіри, відновлення зовнішнього вигляду – основний пласт сьогоднішньої роботи.

Цей важкий і жорстокий рік серйозно змінив мрії Наталії. Тепер її заповітне бажання – повести у вересні 2023 року молодшого сина до школи, до першого класу, та впізнати себе колишню в дзеркалі.

Щороку до 1 200 постраждалих від війни українців можуть безоплатно пройти лікування від опіків і рубців. Щоб стати пацієнтом Неопалимих, потрібно мати підтвердження від лікаря/військово-медичної комісії про отримання травми внаслідок воєнних дій.