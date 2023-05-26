37-річний доброволець із Луганської області Олександр Борбот, якого повністю паралізувало після розриву міни, демонструє перші успіхи в неймовірно важкому процесі реабілітації. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Олександр – музикант, співак і автор багатьох пісень. У 2014 році, після російського вторгнення, він із сім’єю переїхав із рідної Луганщини до Дніпропетровської області, – йдеться в повідомленні.

Після початку повномасштабної війни пішов добровольцем до лав ЗСУ. Через вісім місяців опинився на Донеччині, де під Мар’янкою натрапив на міну. Осколок влучив у шию. Унаслідок отриманого поранення в Олександра паралізувало все тіло.

Побратими під обстрілами тягнули пораненого на ношах 2 км до безпечного місця. А потім доправили до військового госпіталю, де медики виявили травму спинного мозку в шийному відділі хребта.

У перші 10 днів Олександр перебував у Дніпрі. Після його направили на лікування до Олександрівської лікарні в Києві, де боєць пробув місяць.

Оскільки чоловік потребував тривалої реабілітації, його перевели до Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні.

На період госпіталізації боєць не міг ходити, сидіти, мав проблеми з диханням через слабкість м’язів дихальної мускулатури та відсутність рухів у кінцівках. Він повністю залежав від сторонньої допомоги та потребував цілодобового догляду.

За п’ять місяців перебування Олександра в нейрореабілітаційному відділенні він і команда фахівців виконали титанічну працю. Тривалість сеансів реабілітації сягала 4-5 годин на день. Щодня боєць докладав надзусиль і боровся за майбутнє.

Сьогодні захисник має гідні результати. Він може сідати, сам пересідає з візка на ліжко, самостійно їсть, вчиться самостійно писати та за допомогою фізичного терапевта може пройти відстань у 100 метрів.