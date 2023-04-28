Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова рятують 23-річного українського воїна, який дістав важкі, практично несумісні з життям поранення: йому відірвало вибухом обидві ноги до рівня стегна, сильно пошкодило осколками праву руку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор клініки Сергій Риженко.

За словами медика, станом на сьогодні Володимир прийшов до тями, його знято з апарату штучної вентиляції легень.

– Останнє, що пам’ятає, як витягав пораненого друга з окопу. Вибухом міни відірвало обидві ноги до рівня тазостегнового суглоба, сильно пошкодило осколками праву руку. Тиск на нулях, гемоглобін нижче 30, шанси на виживання були близькі до нуля, – повідомляє Риженко.

Керівник клініки розповів, що важко пораненого бійця доправили швидкою до лікарні Мечникова. До порятунку хлопця миттєво підключилися реаніматологи політравми, були проведені оперативні втручання.

За словами Риженка, пацієнту перелили вісім літрів крові.

– Вдома, у Коростишівському районі Житомирської області, на Володимира чекають мама і дружина. Вони ще не знають про те, що трапилося, – пише медик.

За його словами, попереду у воїна – реабілітація за кордоном.

Джерело: Сергій Риженко