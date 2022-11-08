Фахівці Національного реабілітаційного центру Незламні Першого медичного об’єднання Львова зробили складну реконструктивну операцію 25-річному захиснику України, якому вибухом міни вирвало сідничний нерв і паралізувало ногу.

Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

– 25-річний Олексій Свинар родом з Харкова. Разом з батьком він пішов добровольцем на війну вже на наступний день після повномасштабного вторгнення. Служив на Ізюмському напрямку. Там же, поблизу села Краснопілля, отримав поранення, – пишуть медики.

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За їхніми словами, в той день, 7 червня, Олексій виконував бойове завдання, проте потрапив під артобстріл. Осколки потрапили йому в ліву ногу: вразили стегнову кістку, вирвали частину тканин стегна і сідничний нерв. Внаслідок отриманої травми паралізувало кінцівку. Адже саме сідничний нерв відповідає за рухову функцію ноги.

Спочатку – низка операцій у лікарнях Краматорська, Дніпра та Тернополя. Всього хлопець переніс дев’ять хірургічних втручань. Далі – тривалий період лікування через загноєння рани.

Щоб Олексій зміг ходити, хірурги Національного реабілітаційного центру Незламні взялися пересадити пацієнтові нерв за допомогою реконструктивної операції — аутотрансплантації: взяли по нерву з обох гомілок і вшили їх на місце розірваного в області стегна.

Зазначається, що ця операція стала для Олексія десятою і, як сподіваються лікарі, заключною.

Повідомляється, що вже наступного дня після пересадки пацієнт почав відчувати нервове посмикування в нозі. І хоча зараз йому ще не можна підніматися з ліжка і ворушити кінцівкою, медики кажуть, що відчуття в нозі свідчить про початок регенерації.

Реабілітація, яку захисник проходитиме в Центрі, триватиме близько півроку. Тепер все залежить від відновлювальних функцій організму Олексія. Але сам пацієнт сподівається, що зовсім скоро стане на ноги, щоб продовжити захищати Україну на передовій.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова