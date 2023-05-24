До Сарненської центральної клінічної лікарні на Рівненщині шпиталізували жінку з флегмонозним апендицитом. Під час оперативного втручання у пацієнтки під шкірою хірурги несподівано виявили 12-сантиметрову самичку нематоди Dirofilaria repens.

Цю істоту, разом з наявною проблемою пацієнтки, медики успішно усунули.

Дирофілярія перекладається як зла нитка. Це тканинний гельмінт. Глист вражає як людину, так і тварину.

У минулому вважалося, що дирофіляріозом хворіють тільки тварини. Передусім – собаки, але в останні роки дедалі частіше почали реєструватися зараження людей.

Випадки місцевого підшкірного дирофіляріозу фіксуються на Рівненщині з 2005 року. І оця знахідка у Сарнах – вже 46-а.

Переносниками хвороби є комарі. А джерелом захворювання стають наші хатні тварини. Коли комар присмоктується до хворої тварини, живі личинки глиста потрапляють у його організм. Там протягом 10 днів вони розвиваються до інвазійної стадії. Укусить такий комар людину – і відбулося зараження.

Підшкірний дирофіляріоз можна запідозрити, коли під шкірою (найчастіше, на повіках очей) з’являється безболісна пухлина, інколи з відчуттям печіння, свербежу…

Коли дирофілярія локалізується у ділянці ока, може виникнути набряк повік, біль, сльозотеча, інколи хворий відчуває активне повзання гельмінта під шкірою.

Без допомоги хірурга не обійтися. Після видалення паразита настає одужання.

Для недопущення проникнення комарів до своїх домівок варто потурбуватись про антимоскітні сітки, а під час перебування на природі слід обов’язково застосовувати репеленти та фумігатори.

Джерело: Рівненський центр контролю і профілактики хвороб