Фахівці Ужгородської центральної міської клінічної лікарні видалили під загальним наркозом зі шлунка трирічної дитини плоску батарейку, яку малюк випадково проковтнув під час гри.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

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– До приймального відділення звернулися батьки 3-річного хлопчика, який, граючи, проковтнув сторонній предмет, – пишуть медики.

За їхніми словами, дитині негайно зробили рентгенограму грудної клітини та черевної порожнини. У проекції шлунка була виявлена плоска батарейка.

Хлопчикові провели ургентну ендоскопію під загальним наркозом, під час якої видалили сторонній предмет.

Після втручання стан дитини задовільний. Вона на добу залишилася в лікарні для спостереження і вже ввечері грала в хованки з черговим хірургом.

Джерело: ЦМКЛ Ужгорода