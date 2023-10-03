Мультидисциплінарна команда хірургів Інституту серця МОЗ України успішно провела дві одночасні операції – на серці та з видалення злоякісної пухлини.

Про це співробітники Інституту повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– У нашої пацієнтки Олени після комплексного обстеження було виявлено злоякісну пухлину в грудях, яка потребувала оперативного лікування, – йдеться в повідомленні.

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Однак, за словами медиків, передопераційна діагностика виявила ще одну патологію: аритмогенна кардіоміопатія з вираженою недостатністю мітрального клапана серця.

У підсумку було ухвалено рішення про одночасне видалення пухлини і пластику мітрального клапана.

Медики повідомляють, що таке подвійне втручання пройшло успішно. Жінка вже виписана додому, її життю більше ніщо не загрожує.

В Інституті ще раз нагадали про важливість періодичних медичних оглядів, щоб бути впевненими у здоров’ї свого організму. Адже своєчасне виявлення проблеми є запорукою її успішного вирішення.

Джерело: Інститут серця МОЗ