Прокуратура Берліна отримала ордер на арешт 55-річного кардіолога елітної клініки Шаріте. За версією слідства, щодо лікаря є серйозні підозри у скоєнні двох убивств.

Як стало відомо, медик підозрюється у введенні своїм пацієнтам високої дози седативного засобу, що призвело до їхньої смерті. Сам він стверджує, що така доза була виправдана з лікувальної точки зору.

За словами правоохоронців, уже пройдено відповідну експертизу і зроблено слідчий висновок: кардіолога підозрюють у скоєнні лікарських помилок, що призвели до смерті двох пацієнтів у 2021 і 2022 роках.

Як заявив представник лікарні, щойно стало відомо про підозру, адміністрація негайно звільнила кардіолога від виконання службових обов’язків.