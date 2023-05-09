Прокуратура Берліна отримала ордер на арешт 55-річного кардіолога елітної клініки Шаріте. За версією слідства, щодо лікаря є серйозні підозри у скоєнні двох убивств.
Як стало відомо, медик підозрюється у введенні своїм пацієнтам високої дози седативного засобу, що призвело до їхньої смерті. Сам він стверджує, що така доза була виправдана з лікувальної точки зору.
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За словами правоохоронців, уже пройдено відповідну експертизу і зроблено слідчий висновок: кардіолога підозрюють у скоєнні лікарських помилок, що призвели до смерті двох пацієнтів у 2021 і 2022 роках.
Як заявив представник лікарні, щойно стало відомо про підозру, адміністрація негайно звільнила кардіолога від виконання службових обов’язків.