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Видавав підроблені Covid-довідки: у Дніпропетровській області оштрафували лікаря

14 Вересня, 11:10 Людмила Грубнік
Видавав підроблені Covid-довідки: у Дніпропетровській області оштрафували лікаря
Джерело: Dreamstime

У Центрі первинної медико-санітарної допомоги Павлограда Дніпропетровської області оштрафували сімейного лікаря, який видавав довідки про відсутність коронавірусу без проведення відповідного аналізу.

Рішення ухвалив Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області.

За матеріалами справи, ще 21 травня 2021 року лікар сказав медсестрі заповнити довідки для шести людей, вона мала вказати, що після проведення тесту на антиген вірус у них не підтверджено.

Водночас саме тестування не проводилося. Сімейний лікар підписав і затвердив печаткою підроблені довідки.

За ці незаконні дії він отримав хабар у розмірі 2 тис. грн.

Про це дізналися правоохоронці, справу передали до суду.

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Лікаря покарали штрафом у розмірі 34 тис. грн. Крім того, суд заборонив йому протягом року видавати довідки про наявність або відсутність коронавірусу.

Після появи вимоги про наявність тесту на коронавірус для, наприклад, перетину кордону в Україні з’явилися люди, які почали пропонувати підроблені документи. Однак ці дії незаконні, за них передбачена відповідальність.

Джерело: Судовий репортер

Теги
Дніпропетровська область , Коронавірус Covid-19 , Сімейний лікар , Суд , Тест , Штраф
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