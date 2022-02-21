Як за власні гроші понівечити власне обличчя. Про це не з чуток знають щонайменше десятеро мешканок Запоріжжя, яким не пощастило з вибором косметолога. На моторошні алергічні реакції після уколів краси “майстриня” радить не звертати уваги, мовляв, саме пройде. А постраждалі тим часом вже готують колективний позов до суду.

Рік тому Аріна Єременко вирішила збільшити собі губи. Пошуки фахівця завели її до соцмереж. Там вона знайшла Маргариту Легаду, яка була представлена, як лікарка-косметолог. Ін’єкції обійшлися в кілька тисяч гривень. Вже наступного ранку Аріна мала моторошний вигляд.

– Прокидаюся і не можу зрозуміти, що відбувається. Таке враження, що мене били. Набрякло все обличчя. В районі носогубної складки, куди водився філер, намацала велику шишку, – розповідає Аріна.

Ошелешена жінка відразу кинулася писати косметолога, яка робила уколи краси. Але та порадила не переживати.

У підсумку Аріні довелося звертатися до лікарів, щоб позбутися від жахливого набряку. За її словами, коли вона поділилася сумним досвідом у соцмережі, інші жінки буквально закидали її сторінку коментарями зі скаргами на Маргариту.

Трохи пізніше Аріна з’ясувала, що препарат, який використовувала косметолог, не сертифікований.

Журналісти вирушили до салону, де Маргарита робила Аріні ін’єкції. Це висотка в центрі міста. На вході – домофон, праворуч – камера спостереження. Двері ніхто не відчинив.

А Маргарита тим часом, як ні в чому не бувало, продовжує викладати в соціальній мережі фотографії своїх клієнток і пропонує всім бажаючим б’юті-послуги.

– Будь-які ін’єкції краси краще проводити в медичних центрах, в спеціалізованих клініках, – радить лікарка-дерматолог, завідуюча косметичним відділенням приватної клініки Тетяна Краснікова.

За її словами, на кожен препарат, який використовує косметолог у своїй роботі, повинен бути сертифікат. Пацієнт може і повинен вимагати у лікаря диплом про медичну освіту, сертифікат про спеціалізацію. В іншому випадку, напівпідпільні косметологічні послуги можуть не тільки понівечити обличчя, але бути небезпечними для життя.

Аріна досі не може собі пробачити, що довірила своє обличчя сумнівному спеціалісту. Наразі жінка звернулася до адвоката Світлани Шаповал, яка збирає скарги та довідки інших постраждалих, щоб колективно подати на косметолога до суду.

Як пояснила юрист, санкція статті 138 Кримінального кодексу України (незаконна медична діяльність) передбачає позбавлення або обмеження волі на строк до трьох років, або виправні роботи на строк до двох років.