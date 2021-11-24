Україна поступово починає виходити з карантину, повідомляє Київська школа економіки KSE. Першими мають зняти жорсткі обмеження Київ, Донецька, Одеська та Херсонська області.

У столиці показники захворюваності на коронавірус значно покращилися, і, як повідомив міський голова Віталій Кличко, якщо позитивна динаміка збережеться, місто найближчим часом вийде з червоної зони.

Наразі у Києві лікарні заповнені на 58%. Це трохи менше, ніж у попередні дні.

Отже, можна сказати, що пік захворюваності, якщо не пройдений, то ми наблизилися до нього впритул. Так що ж потрібно ще Україні, щоб остаточно вийти з червоної зони?

– На розвиток епідемічного процесу впливає багато чинників, – сказав голова комісії з біологічної безпеки та захисту при РНБО України, академік Сергій Комісаренко. – Все залежить від того, наскільки ми дотримуємось протиепідемічних заходів, чи ефективно проводимо вакцинацію, а також наскільки агресивним є вірус.

Ці фактори наразі дозволяють нам більш менш успішно виходити з цієї хвилі варіанту Дельта і сподіватися, що наступна буде не скоро, або й зовсім омине нас.

– Наступна хвиля загрожує всьому світові, тому що є країни, де рівень вакцинації дуже низький, і вірус ще буде підбирати всіх, хто невакцинований, або отримав лише одне щеплення, – висловив думку академік Комісаренко. – Напевно, будуть хворіти й люди, які вже перенесли коронавірус, аде не вакцинувалися, вважаючи, що цього досить.

Можливо, у них перебіг хвороби й буде легший, аніж у невакцинованих, але це буде. Це процес, який відбувається в усьому світі, додав Сергій Комісаренко.

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На питання щодо можливості появи в Україні нових штамів коронавірусу чи варіантів штаму Дельта академік відповів, що в країні, на жаль, відсутній геномний центр, який проводить визначення, який варіант штаму в Україні присутній.

Та з огляду на те, що варіант Дельта виявився конкуретоспроможнішим серед різних варіантів і витіснив їх в усьому світі, говорити про нові штами в Україні зараз нема підстав.

– Є штами, які не реагують на вакцинацію. Мю, накприклад, але в Україні його немає, – запевнив Сергій Комісаренко. – Були зафіксовані агресивні штами в Південній Америці, в Каліфорнії, але не в Україні.

За його словами, ті варіанти, що циркулюють поряд з домінуючою Дельтою, гірше реагують на вакцини, які були розроблені проти уханьського вірусу, але все одно вони захищають людей або від зараження, або від тяжкого перебігу та летальності.

Та хвиля, що поширюється зараз, підбирає в основному людей невакцинованих. Світова статистика свідчить, що абсолютна більшість тих, хто захворів та помер – не мали щеплення від Covid-19. Отже, ми маємо робити висновки.

– Україна поки що не наблизилася до колективного імунітету, – констатував Сергій Комісаренко. – Вакцинація ж залежить не тільки від роботи міністерства охорони здоров’я, що створює умови для вакцинації, але й від свідомості людей.

Тыльки високий рівень вакцинації в країні і в світі може сприяти тому, що коронавірус стане звичйаною сезонною хворобою, і тоді нам прийдеться щепитися проти варіантів штамів, які будуть виникати, один раз на два-три роки, вважає вчений.