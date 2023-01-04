Революційний хірургічний ніж, який “нюхає пухлини”, може діагностувати рак матки за лічені секунди. Це може дати змогу тисячам жінок швидше одужати.

Захворювання посідає четверте місце за поширеністю серед інших видів раку у жінок. Тільки у Великій Британії він вражає близько дев’яти тис. на рік.

– iKnife надійно діагностував рак ендометрія за лічені секунди з діагностичною точністю 89%, мінімізуючи час очікування гістопатологічного діагнозу, — написала команда дослідників у журналі Cancers.

iKnife використовує електричні струми, щоб відрізнити ракову тканину від здорової, аналізуючи дим, який виділяється під час випаровування тканини після того, як її вилучено з матки.

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Дослідники стверджують, що його ефективність була доведена за допомогою біопсії зразків тканин 150 жінок з підозрою на рак матки, а результати порівняли з сучасними методами діагностики. Команда планує розпочати велике клінічне випробування, яке може дозволити широке використання пристрою.

Афіна Ламнісос, виконавчий директор благодійної організації проти раку Eve Appeal, яка фінансувала дослідження, сказала:

– Очікування результатів тесту викликає стрес. Дні йдуть досить повільно, поки клініцист не прояснить усе.

Рак матки має один червоний прапорець — кровотеча в постменопаузі, яку завжди слід перевіряти за направленням від лікаря загальної практики. Пацієнткам може бути дуже важко чекати результатів ще два тижні.

Є багато причин аномальної вагінальної кровотечі після менопаузи — рак матки — лише одна з них — можливість провести діагностичний тест, який миттєво та з точністю визначає наявність або відсутність раку, може бути позитивною зміною. Отже, для 90% жінок із постменопаузальною кровотечею, яка не є раком, це дійсно ефективний спосіб заспокоїтися.