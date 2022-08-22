Перша леді США Джилл Байден вийшла з ізоляції після негативного результату тесту на коронавірус у неділю, 21 серпня. Про це повідомила директор зі зв’язків з громадськістю першої леді Елізабет Александер.

– Після п’ятиденної ізоляції і отримання негативних результатів двох послідовних тестів на Covid-19 перша леді відправиться сьогодні з Південної Кароліни в Делавер, — йдеться в заяві.

Повідомляється, що Джилл Байден була зі своєю сім’єю на острові Кіава в Південній Кароліні, коли вона вперше отримала позитивний результат на вірус.

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Вона залишилася, а Джо Байден продовжив свій шлях до Делавера, свого рідного штату, де він провів кілька днів у сімейному домі у Вілмінгтоні, перш ніж приїхати до Рехобот-Біч у суботу ввечері.

За даними офісу першої леді, вона була повністю вакцинована і отримала два бустерні щеплення. У Джилл спостерігалися тільки легкі симптоми. Їй також прописали противірусні таблетки Паксловід, які зменшують наслідки коронавірусної інфекції.