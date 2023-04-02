Сімдесят два випадки черевного тифу було підтверджено під час спалаху навесні 2022 року на Liberty Ann – старому круїзному лайнері, який використовували в Гарлемі як аварійне житло для прохачів притулку.

Повідомлення про спалах оприлюднило Європейське товариство клінічної мікробіології та інфекційних захворювань, яким буде представлено доповідь про цей випадок на конгресі організації 15-18 квітня 2023 року.

Як повідомив один із керівників розслідування, проведеного муніципальною службою охорони здоров’я Кеннемерленда, Енн де Вріс, джерелом зараження стала вода в резервуарах на кораблі.

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– Ємності для прісної та стічної води мали спільну сильно проржавілу з невеликими отворами стінку. Salmonella typhi, бактерія, що викликає черевний тиф, просочувалася в прісну воду, яку потім використовували для пиття і приготування їжі, – повідомив Енн де Вріс.

Усі випадки були в дорослих. Усі – прохачі притулку і більшість чоловіки. Двадцять п’ять осіб було госпіталізовано. Усі одужали після лікування.

За словами експертів, черевний тиф, що передається через їжу і воду, дуже заразний. За своєчасного лікування антибіотиками інфекція зазвичай протікає легко, але без лікування вона може призвести до летального результату. Симптоми включають високу температуру, головний біль, біль у животі, запор або діарею.