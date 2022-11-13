Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова борються за життя 35-річного українського воїна, який отримав важкі поранення в боях під Бахмутом.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник клініки Сергій Риженко.

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– Андрій, 35 років, отримав осколкове поранення в районі Бахмута. Друг, який був поруч, розповів, що рідних і близьких у нього немає, є тільки Україна, – повідомив Риженко.

За його словами, у молодої людини осколками снаряда прошило все тіло. Виламало ліву тім’яну кістку, оголивши сіру речовину мозку. Переломи кісток ніг.

Сергій Риженко також повідомив, що Андрія, які вже не подавав ознак життя і ледь дихав, в клініку доставили Лікарі без кордонів. Воїна взяли відразу в реанімаційний зал.

– Всі рани були інфіковані, пов’язки із запахом гнійного вмісту. Успішні реанімаційні заходи, операції надали шанс. Руки досвідчених хірургів і медсестер плюс хороші ліки зробили свою справу, – пишел керівник клініки.

За його словами, у бійця вже з’явилися ознаки життя: рух в руках і ногах, моргання очей, бажання щось запитати.

Як зазначив Риженко, найближчою людиною для пораненого стала медсестра Євгенія Гриценко, яка завжди поруч.

Джерело: Сергій Риженко