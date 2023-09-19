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Вилила на себе гарячий чай: львівські медики рятують від опіків 6-річну Каріну

19 Вересня 2023, 18:24
Марина Мелехова редактор
опіки

Побутові опіки — одна із найбільш поширених дитячих травм в усьому світі. Традиційно дитина обпікається окропом або гарячими напоями чи їжею. Такі травми потребують складного і тривалого лікування. Навіть у випадку, коли опік здається на перший погляд не таким і важким.

6-річна Карінка зі Стрия під час відпочинку у дитячому таборі випадково вилила на себе чашку гарячого чаю та обпекла ніжку.

Дівчинці одразу промили рану холодною водою та звернулися за медичною допомогою. Дитину з високою температурою привезли до львівської Лікарні Святого Миколая, найбільшого опікового відділення західних регіонів України.

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Опіковим хірургам вдалося очистити рани та зупинити запальний процес.

Місце опіку поступово почало загоюватися, але поки що дівчинці ще важко ставати на ніжку. Попри це, Карінка мріє знов повернутися на заняття танцями, тому мужньо витримує всі перевʼязки.

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Фото: Перше медичне об’єднання Львова

Джерело
Перше медичне об’єднання Львова
Теги
Львів медична допомога Травма
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