Ветеранів мають лікувати та забезпечувати ліками безоплатно. Про це заявив голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Михайло Радуцький ділиться – до нього звертались багато родичів ветеранів зі скаргами на те, що медпрацівники вимагали гроші.

– Щодо кожного такого випадку вимагаю від керівників лікарень пояснень і жорсткої реакції, – зазначив Михайло Радуцький.

Голова Комітету з питань здоров’я нації наголошує, що держава гарантує ветеранам безоплатні медичні послуги та ліки, і будь-які вимоги фінансового характеру є неприпустимими.

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Що ветерани можуть отримати безкоштовно

Поранені захисники мають можливість отримати лікування не лише у військових шпиталях, а й у цивільних медичних закладах, які мають договір із Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

Ветерани можуть проходити реабілітацію безоплатно в понад 400 медичних закладах, включно з приватними.

До лікування у стаціонарі, яке надається за пакетом Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій, входить кардіологія, неврологія інфекційні хвороби, пульмонологія, гастроентерологія та педіатрія.

Також меддопомога буде безоплатною, коли ветерана доставила до лікарні швидка, або якщо він сам звернувся по допомогу у невідкладному стані.

Усі послуги є гарантованими, пацієнти не мають платити за операції, ліки та інші послуги.

Крім того, ветерани мають право на безкоштовні аналізи, обстеження (ЕКГ, УЗД, КТ, МРТ, рентген та інші), знеболення, ліки з Нацпереліку основних лікарських засобів, харчування та інтенсивну терапію.

Що робити, якщо вимагають кошти

Голова Комітету наголошує, що будь-які випадки вимог фінансових внесків за лікування ветеранів будуть ретельно розглядатися, винні будуть притягнуті до відповідальності.

За минулий рік НСЗУ вже відправила 636 звернень до правоохоронних органів у зв’язку з порушеннями у наданні безоплатної медичної допомоги ветеранам.

Громадяни, які стикалися з вимогою оплати за медичні послуги, можуть подати скаргу через електронну форму на сайті НСЗУ, за телефоном 16-77 або 102. Також можна особисто звернутися до Михайла Радуцького через його сторінку у Facebook чи електронну пошту radutskyy@rada.gov.ua.

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Джерело: Михайло Радуцький