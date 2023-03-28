Американський хірург Стів Ортен, який приїхав до Львова, щоб підтримати Україну під час війни, прооперував трирічного Ростика, який ненавмисно сунув руку в багаття.

Про це співробітники Першого медоб’єднання Львова повідомили на своїй сторінці в Facebook.

– Це сталося рік тому у дворі будинку, де живе Ростик. Дитина ненавмисно сунула руку в багаття і обпікла пальчики. Через кілька місяців папа загинув на фронті. Мама залишилася одна з двома дітьми, – пишуть медики.

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За їхніми словами, наслідком отриманого опіку став нерухомий мізинець на правій руці. Операція не допомогла.

Коли Ростика привели до пластичного хірурга Стіву Ортену, пальчик у дитини вже практично не розгинався. Більш того, рубець формувався і на поверхні долоні. Висновок хірургів – термінова пластика пальця.

Під час операції лікарі розсікли рубець, а після змінили лінії натягу. В результаті малюк вже розігнув мізинчик. Зараз з ним працює фізичний терапевт.

За словами медиків медоб’єднання, крім Ростика американські хірурги сумісно з українськими колегами прооперували ще 14 діток. Це малюки з важкими післяопіковими дефектами, вродженими і набутими вадами обличчя.

Місія зі США – це вісім хірургів, які приїхали до Львова, щоб підтримати Україну під час війни. Серед них – троє американців українського походження.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова