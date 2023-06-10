Жінки, які прийняли суперклей для нігтів за очні краплі, розповіли про своє болісне одужання.

Мати шістьох дітей Дженніфер Еверсоул із Санта-Рози взяла з комода флакончик із краплями, щоб закапати очі. Вона пам’ятала, що поклала його поруч із суперклеєм, яким напередодні приклеювала нігті доньки. Усвідомила помилку лише тоді, коли влила трохи рідини в ліве око.

Дженніфер терміново доставили в лікарню.

– Я почувалася такою дурепою, око просто горіло, сильно пекло,- зізналася жінка.

У лікарні їй на вії та повіки нанесли спеціальну мазь з антибіотиком, щоб розчинити клей. Антибіотики також допомогли звести до мінімуму ризик зараження.

Потім вони змогли розклеїти повіко і перевірити, чи не пошкоджене її очне яблуко. Знеболювальні очні краплі зняли печіння.

Після виписки лікарі наказали Дженніфер тримати пов’язку на оці та щодня наносити мазь, щоб поступово розчинилися шматочки клею, які застрягли під її повікою.

Еверсоул сказала, що зір залишався розмитим навіть після того, як весь клей вийшов.

За словами жінки, лікарі очікують, що зір повернеться до норми протягом кількох днів.

– Я тепер більше ціную свій зір. Ось уже точно, не дізнаєшся, як сильно тобі потрібні обидва ока, поки не перестанеш користуватися одним із них, – сказала вона.

Незадовго до цього 22-річна Лід пережила такий самий досвід. Вона прокинулася посеред ночі, потягнулася за очними краплями, а замість них схопила клей.

Як і міс Еверсоул, дівчина потрапила до лікарні. Лікарі спершу нанесли мазь, щоб розщепити та розчинити клей. Однак, коли це не спрацювало, почали колупати клей.

Зрештою, лікарям довелося використовувати металевий інструмент, щоб відкрити око.

Коли дівчину запитали, як вона припустилася цієї помилки, Лід показала зображення двох пляшечок і сказала, що вони дуже схожі.

У дослідженні, опублікованому в Міжнародному журналі офтальмології, вивчали схожі проблеми і не не виявили випадків, коли клей завдав би непоправної шкоди.

Джерело: DailyMail