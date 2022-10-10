Про те, як фінансуються українські медустанови, які розташовані в зонах активних бойових дій або в окупації, одному з провідних ЗМІ розповіла голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак.

– Лікарні, які розташовані в окупованих регіонах або там, де ведуться бойові дії, продовжують отримувати стабільне фінансування у вигляді фіксованих виплат, – зазначила Наталія Гусак.

За її словами, НСЗУ не може позбавити працівників лікарень виплат. Адже вони прийняли мужнє рішення залишитися і надавати медичну допомогу людям, які з певних причин не змогли евакуюватися.

Зараз дивляться

– Якщо взяти Херсонську область, то з лютого ми виплатили медустановам 2,4 млрд грн – щомісяця це близько 300 млн грн, – зазначила глава НСЗУ.

І уточнила, що з лютого медустановам:

Луганської області перераховано 1,4 млрд грн;

Харківсько ї – 6,7 млрд грн;

– 6,7 млрд грн; Донецьк ої – 3,9 млрд грн;

– 3,9 млрд грн; Запорізьк ої – 4,4 млрд грн;

– 4,4 млрд грн; Сумськ ої – 3 млрд грн;

– 3 млрд грн; Чернігівськ ої – 2,6 млрд грн.

У той же час, за словами Наталії Гусак, є лікарні на окупованих територіях, яким оплати призупинили. Наприклад, в Куп’янську, де загарбники викрали головного лікаря і встановили свій контроль над лікарнею.

– Ми не могли продовжувати платити гроші цій лікарні. Є ще близько 50 медзакладів, яким ми призупинили оплати, тому що контроль над ними встановили окупанти. Як тільки територію звільнять, оплати відновляться, – підкреслює Наталія Гусак.

Вона також нагадала, що під час війни був значно спрощений доступ до медичної допомоги. Зокрема, НСЗУ зробила декларацію необов’язковою: вимушені переселенці можуть звернутися до будь-якого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра та отримати консультацію, лікування, направлення чи рецепт на Доступні ліки.