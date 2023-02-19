Британський професор-діабетолог Колін Дайан, який очолював випробування теплізумаба на дітях, сподівається, що новий препарат проти діабету I типу зможе в кінцевому підсумку повністю стримати хворобу.

Дітям, які брали участь у дослідженні, вводили внутрішньовенно препарат вартістю 168 000 фунтів стерлінгів протягом 30 хвилин 12 днів. Ніхто не мав серйозних побічних ефектів, крім легкої висипки або грипоподібних симптомів.

За словами Коліна Дайана, теплізумаб стримує розвиток хвороби протягом декількох років і стане широко доступним у Великій Британії в наступному році, після завершення заключних випробувань третьої фази.

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Наразі проводяться додаткові дослідження, щоб з’ясувати, чи може він повністю запобігти діабету.

Теплізумаб вважається одним з найбільших проривів у лікуванні діабету I типу з моменту відкриття штучного інсуліну 100 років тому.

Однак, незважаючи на ін’єкції інсуліну, пацієнти все ще страждають від ускладнень і можуть померти через поганий контроль своєї хвороби. Поширені проблеми включають пошкодження зору та нирок, які потребують або діалізу, або трансплантації.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США вже схвалило застосування препарату у пацієнтів старше восьми років.

Передбачається, що Національний інститут охорони здоров’я Великої Британії вивчає дані США з метою схвалення препарату в наступному році.

Дані США показали, що препарат стримував потребу в штучному інсуліні на термін до трьох років. У деяких пацієнтів затримка була більш тривалою.

Джерело: Express