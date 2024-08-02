Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Їжа Підтримати Відео
Новини здоров’я

Випустили з дронів заражених комарів: на Фіджі боряться із лихоманкою Денге

2 Серпня 2024, 12:17
Ольга Боднарчук редактор
комарі з дронів

На Фіджі розпочалась операція у боротьбі з комарами, які розповсюджують лихоманку Денге.

За допомогою дронів випустили комах, які борються із комарами.

Операцію проводять фахівці Всесвітньої програми боротьби з комарами.

Зараз дивляться

Поширення заражених комах

Комарі, яких розповсюджують, були попередньо інфіковані бактерією Wolbachia, яка діє як природний контрацептив.

Застосування дронів допоможе швидше і ефективніше розповсюджувати інфікованих комах. Також це дає змогу безпечно поширювати їх над важкодоступними територіями.

Дрон, який розробили дослідники, може нести до 160 тис. дорослих комах у спеціальному відсіку з контрольованою температурою та вологістю. Комарів випускають групами по 150 особин.

Попередній досвід

Раніше використання бактерії Wolbachia вже показало свою ефективність у скороченні популяцій комарів.

Комах випускали в Індонезії. Там вони знизили поширення лихоманки Денге на 77%.

Читайте також:
лихоманка денге, тигровий комарЛихоманка денге стрімко шириться світом: уперше 96 випадків зареєстровані в Японії

Джерело: Science Robotics

Фото: World Mosquito Program

Теги
Комахи хвороба
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь