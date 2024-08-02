На Фіджі розпочалась операція у боротьбі з комарами, які розповсюджують лихоманку Денге.

За допомогою дронів випустили комах, які борються із комарами.

Операцію проводять фахівці Всесвітньої програми боротьби з комарами.

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Поширення заражених комах

Комарі, яких розповсюджують, були попередньо інфіковані бактерією Wolbachia, яка діє як природний контрацептив.

Застосування дронів допоможе швидше і ефективніше розповсюджувати інфікованих комах. Також це дає змогу безпечно поширювати їх над важкодоступними територіями.

Дрон, який розробили дослідники, може нести до 160 тис. дорослих комах у спеціальному відсіку з контрольованою температурою та вологістю. Комарів випускають групами по 150 особин.

Попередній досвід

Раніше використання бактерії Wolbachia вже показало свою ефективність у скороченні популяцій комарів.

Комах випускали в Індонезії. Там вони знизили поширення лихоманки Денге на 77%.

Джерело: Science Robotics

Фото: World Mosquito Program