На Фіджі розпочалась операція у боротьбі з комарами, які розповсюджують лихоманку Денге.
За допомогою дронів випустили комах, які борються із комарами.
Операцію проводять фахівці Всесвітньої програми боротьби з комарами.
Поширення заражених комах
Комарі, яких розповсюджують, були попередньо інфіковані бактерією Wolbachia, яка діє як природний контрацептив.
Застосування дронів допоможе швидше і ефективніше розповсюджувати інфікованих комах. Також це дає змогу безпечно поширювати їх над важкодоступними територіями.
Дрон, який розробили дослідники, може нести до 160 тис. дорослих комах у спеціальному відсіку з контрольованою температурою та вологістю. Комарів випускають групами по 150 особин.
Попередній досвід
Раніше використання бактерії Wolbachia вже показало свою ефективність у скороченні популяцій комарів.
Комах випускали в Індонезії. Там вони знизили поширення лихоманки Денге на 77%.
Джерело: Science Robotics
Фото: World Mosquito Program