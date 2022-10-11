Профільною комісією МОЗ України сформовано перелік з 35 лікарських засобів, що підлягають тимчасовій забороні через те, що виробляються за участю підприємства, розташованого на території Росії. Зокрема, це 35 медпрепаратів, заявником яких компанія ВАТ Гедеон Ріхтер, Угорщина.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Рішення ухвалено відповідно до низки нормативно-правових актів, що діють в Україні, – йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що зараз в Україні достатньо аналогів препаратів, ліцензія на які підлягає відкликанню. Так що громадяни будуть забезпечені необхідними лікарськими засобами.

– На українському ринку медикаментів достатньо аналогів лікарських засобів, ліцензії на які ми відкликаємо. Тому у пацієнтів буде доступ до необхідного лікування, – запевнив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комарида.

За його словами, критерії, відповідно до яких ухвалюються рішення щодо відкликання ліцензій, максимально прозорі і рівні. Крім того, щоб забезпечити об’єктивність, МОЗ готовий обговорити їх з усіма зацікавленими сторонами.

Список тимчасово заборонених лікарських засобів та відповідні аналоги можна переглянути за цим посиланням.