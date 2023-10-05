22-річний Анатолій Кузьмін з Дніпра, мінометник 93 окремої механізованої бригади, нині лікується в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні. У хлопця важкі травми лівої руки і лівої ноги.
Пацієнт в захопленні від професіоналізму своїх рятувальників. Стегно, яке було просто пошматоване уламками міни, вже майже загоїлося.
– Я у бліндажі після поранення бачив свою кістку. Думав – все. А вони щось там зробили, стягнули і зашили. Реально круто! – говорить Анатолій.
Щоправда, він не уточнює, що на нозі робили три операції. І лише після них обширна рана стала виглядати наче простий поріз. Не хоче, щоб його кохана Олександра нервувала зайвий раз.
Вона приїхала з Дніпра і весь час з хлопцем поряд. Можливо, Франківськ стане містом, де, попри війну і страшні випробування, народиться ще одна сім’я.
З рукою у Анатолія справи трохи гірші. Руку, у якій міна вирвала ліктьовий суглоб, зараз намагаються врятувати. Комбустіолог Петро Іванишин запевняє, що врятують. А ось, як функціонуватиме, – наразі невідомо.
– Потрібна ще важка операція — нарощення суглобів, кісток. У мене рука тепер на 12 см коротша, – говорить Анатолій.
Але й тут акцентує на позитиві.
– Усі були у шоці, коли я трошки пальчиками порухав, бо вони бачили цю рану, вони бачили, що там немає ліктя, немає нервів, — посміхається воїн.
Такий хлопець не здасться.
До війни Анатолій Кузьмін упродовж чотирьох років працював барменом. Війна розставила пріорітети в його житті по-новому.
Став мінометником 93 окремої механізованої бригади, пройшов військові навчання у Великій Британії, воював на Донеччині. 1 вересня під Бахмутом був поранений.
У бліндаж влучила російська міна. Того дня загинув його побратим.
– Я не міг собі накласти турнікет. У мене висіла рука. Я кричу: “Допоможіть!” Всі — контужені, один полеглий побратим у мене на руках, – Анатолію важко згадувати той день.
Пораненому таки наклали турнікети і допомогли дійти до евакуаційного транспорту.
Ще до великої війни хлопець витатуював собі напис: “Живи моментом, пам’ятай про смерть”. І він готовий більше розповідати про фронт та побратимів, бо вважає, що люди мусять знати, як виборюється свобода і воля.
Попереду на Анатолія Кузьміна чекає складна операція за кордоном та тривала реабілітація. Але у нього з коханою дівчиною вже є мрія – удвох піднятися на Говерлу.
Джерело і фото: Івано-Франківська обласна клінічна лікарня