Свіжу вишню можна їсти без нічого, можна з молоком, можна з морозивом, цукром тощо. На зиму ягоди заморожують, сушать та варять з них варення.
Отже, коли йдеться про вишню, то її сприймають саме як вишеньку на торті, тобто на десерті.
Проте червоні ягоди мають високий вміст кислоти та терпкості. І цю особливість шеф Євген Клопотенко рекомендує врахувати при приготуванні соусу до м’яса. Тому й радить приготувати вишневе варення з перцем чилі та цедрою лимона, яке ідеально поєднується зі смаженим м’ясом птиці і яловичиною.
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Інгредієнти
На 1 л банку:
Візьміть підготовлену вишню. Складіть у каструлю з товстим дном. Засипте цукром і дайте постояти 10-15 хвилин, щоб ягоди пустили сік.
Додайте до вишні з цукром подрібнені пластівці перцю чилі.
За допомогою терки зніміть цедру з половинки лимона. Потрібно брати лише жовту частину цедри. Цедру додайте до суміші.
Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть варення до кипіння.
Як тільки варення закипить, зменшіть вогонь до мінімуму і варіть протягом ще 10 хвилин, періодично помішуючи. За потреби зніміть пінку.