Свіжу вишню можна їсти без нічого, можна з молоком, можна з морозивом, цукром тощо. На зиму ягоди заморожують, сушать та варять з них варення.

Отже, коли йдеться про вишню, то її сприймають саме як вишеньку на торті, тобто на десерті.

Проте червоні ягоди мають високий вміст кислоти та терпкості. І цю особливість шеф Євген Клопотенко рекомендує врахувати при приготуванні соусу до м’яса. Тому й радить приготувати вишневе варення з перцем чилі та цедрою лимона, яке ідеально поєднується зі смаженим м’ясом птиці і яловичиною.

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Інгредієнти

На 1 л банку: