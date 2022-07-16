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Вишневе варення з перцем чилі та цедрою на зиму

16 Липня 2022, 11:51
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
вишневе варення
Джерело: Depositphotos

Свіжу вишню можна їсти без нічого, можна з молоком,  можна з морозивом, цукром тощо. На зиму ягоди заморожують, сушать та варять з них варення.

Отже, коли йдеться про вишню, то її сприймають саме як вишеньку на торті, тобто на десерті.

Проте червоні ягоди мають високий вміст кислоти та терпкості. І цю особливість шеф Євген Клопотенко рекомендує врахувати при приготуванні соусу до м’яса. Тому й радить приготувати вишневе варення з перцем чилі та цедрою лимона, яке ідеально поєднується зі смаженим м’ясом птиці і яловичиною.

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Інгредієнти

На 1 л банку:

Візьміть підготовлену вишню. Складіть у каструлю з товстим дном. Засипте цукром і дайте постояти 10-15 хвилин, щоб ягоди пустили сік.

Додайте до вишні з цукром подрібнені пластівці перцю чилі.
За допомогою терки зніміть цедру з половинки лимона. Потрібно брати лише жовту частину цедри. Цедру додайте до суміші.
Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть варення до кипіння.
Як тільки варення закипить, зменшіть вогонь до мінімуму і варіть протягом ще 10 хвилин, періодично помішуючи. За потреби зніміть пінку.

Розкладіть по стерильним банкам і закрутіть кришками.Джерело: Євген Клопотенко

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