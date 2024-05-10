Фахівці обласної клінічної лікарні Івано-Франківська врятували 83-річного пацієнта з величезною аневризмою аорти – довжиною 11 см. Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці у Facebook.

Ризик розриву аорти

Як розповів судинний хірург Микола Федоров, 83-річний калушанин Богдан Пиндус звернувся зі скаргами на біль у животі. УЗД показало величезну 11-сантиметрову аневризму.

За словами медика, з огляду на поважний вік і пацієнт, і його рідні вагалися йти на операцію. Але після роз’яснень, що в разі розриву аорти шанси на порятунок вкрай низькі, чоловік погодився.

Операція

Повідомляється, що пацієнту зробили фіброгастроскопію, противиразкову терапію, оскільки він раніше мав виразку шлунка. Складність була ще й у тому, що аневризма починалася одразу від ниркових артерій, які можуть жити без крові до 40 хвилин, і важко перекрити аорту.

– Якраз під нирковими артеріями вдалося перетиснути аорту, крововтрата була незначна, близько 500 мл. Операція пройшла успішно. Уже через дві доби пацієнт піднявся і почав ходити, – розповів хірург.

Шанс на довголіття

За словами медиків, прооперованому через місяць уже можна займатися звичними справами.

До слова, чоловік у молоді роки захоплювався боксом, займався бджільництвом. А ось зараз, каже, час на розмірене життя, тим паче отримав шанс на довголіття…

Джерело: Івано-Франківська ОКЛ