В Україні з’явилися перші позитивні ознаки стабілізації кількості пацієнтів, які хворіють на коронавірус.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 9 листопада.

– В Україні з’явилися перші позитивні ознаки стабілізації кількості пацієнтів з коронавірусом, проте ризик продовження зростання досі високий, – зазначив він.

Ляшко стверджує, що смертність – відкладений показник і може продовжувати зростати два-три тижні після стабілізації захворюваності. За минулу добу в Україні померли рекордні 833 людини з діагнозом коронавірус. Поточна смертність у країні у півтора-два рази менша за пікові значення 2021 року в окремих європейських країнах.

Також він розповів, що у лікарнях із понад 76 тис. ліжок, виділених для хворих на Covid-19, зайняті майже 52 тис. В реанімації перебуває 3,6 тис. пацієнтів.

Станом на 9 листопада в Україні зафіксували 18 988. Найбільше хворих у Дніпропетровській (2 042), Одеській (1 516), Львівській (1 352), Харківській (1 314) областях і м. Київ (1 204).

Нині 17 регіонів перебувають у червоному рівні епідемічної небезпеки. У зоні ризику ще дві області – Вінницька та Харківська.