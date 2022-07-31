За допомогою благодійних зборів на платформі United24 зібрано майже 200 млн гривень, яких вистачить на придбання 54 автомобілів швидкої медичної допомоги типу С.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Такі реанімобілі обладнані всім необхідним для швидкого та безпечного транспортування тяжкопоранених до лікарні. Вони можуть проїжджати по дорогах, розбитим снарядам, а значить рятувати життя людей в гарячих точках, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що цільовий благодійний збір на United24 був відкритий з ініціативи першої леді України Олени Зеленської напередодні другого Саміту перших леді і джентльменів, що відбувся 23 липня в Києві.

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– Світ об’єднався, щоб у наших лікарів і пацієнтів був надійний, оснащений усім необхідним реанімобіль: збір підтримали люди з 51 країни світу, а також український бізнес, – зазначає МОЗ.

Наразі збір коштів триває, адже медична система потребує більше таких автомобілів, щоб врятувати життя кожного, хто цього потребуватиме.

Долучитися до збору можна за посиланням.