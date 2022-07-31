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Вистачить на 54 реанімобіля: майже 200 млн гривень зібрано через платформу United24

31 Липня 2022, 13:24
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
скорая
Джерело: Depositphotos

За допомогою благодійних зборів на платформі United24 зібрано майже 200 млн гривень, яких вистачить на придбання 54 автомобілів швидкої медичної допомоги типу С.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Такі реанімобілі обладнані всім необхідним для швидкого та безпечного транспортування тяжкопоранених до лікарні. Вони можуть проїжджати по дорогах, розбитим снарядам, а значить рятувати життя людей в гарячих точках, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що цільовий благодійний збір на United24 був відкритий з ініціативи першої леді України Олени Зеленської напередодні другого Саміту перших леді і джентльменів, що відбувся 23 липня в Києві.

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– Світ об’єднався, щоб у наших лікарів і пацієнтів був надійний, оснащений усім необхідним реанімобіль: збір підтримали люди з 51 країни світу, а також український бізнес, – зазначає МОЗ.

Наразі збір коштів триває, адже медична система потребує більше таких автомобілів, щоб врятувати життя кожного, хто цього потребуватиме.

Долучитися до збору можна за посиланням.

Джерело
МОЗ
Теги
Благодійність МОЗ України Олена Зеленська швидка допомога
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