Міністерство енергетики США надало Білому дому результати засекреченого дослідження про причини виникнення пандемії коронавірусу. У відомстві кажуть, що швидше за все мав місце витік вірусу з китайської лабораторії, зокрема з Уханьського Інституту вірусології.

Висновок Міністерства, яке контролює мережу з 17 лабораторій США, зокрема в галузі передової біології, є важливим, навіть незважаючи на те, що, як говориться в звіті, агентство зробило свій оновлений висновок з низьким ступенем достовірності.

Оновлені дані Міністерства енергетики суперечать повідомленням чотирьох інших спецслужб США, які дійшли висновку, що пандемія почалася в результаті природної передачі вірусу від зараженої тварини.

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Радник з національної безпеки Джейк Салліван у неділю, 26 лютого, визнав, що в розвідувальних службах США існують різні думки з цього питання.

За його словами, зараз у розвідувального співтовариства немає однозначної відповіді на це питання.

Китайські чиновники оскаржують можливість витоку Covid-19 з його лабораторій, зокрема Інституту вірусології Ухань, Китайського центру контролю та профілактики захворювань (CDC) та Інституту біологічних продуктів в Ухані.

Згідно з початковим звітом розвідки США за 2021 рік, Covid-19 вперше поширився в Ухані не пізніше листопада 2019 року, коли троє дослідників з Уханьського Інституту вірусології звернулися за медичною допомогою з приводу стану свого здоров’я.