Держава взяла на себе зобов’язання за видатками на фінансування лікування та реабілітації як військовослужбовців України, так і цивільних осіб. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Незважаючи на воєнний стан, в Україні працює розгалужена система закладів охорони здоров’я, де медична допомога надається кожній людині, як цивільній, так і військовій, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про це йшлося під час спільного брифінгу заступника міністра охорони здоров’я України Ірини Микичак, заступника міністра оборони України Ганни Маляр, командувача медичними силами ЗСУ Тетяни Остащенко та заступника начальника науково-дослідного відділу супроводження заходів внутрішньої комунікації науково-дослідного центру гуманітарних проблем ЗСУ, полковника Володимира Пєтухова.

Зараз дивляться

Брифінг відбувся у Харкові.

Як стало відомо, тільки протягом цього тижня вдалося евакуювати і доставити на спеціалізоване лікування 45 українських пацієнтів.

Зазначається, що українців приймають на лікування та реабілітацію 18 країн-партнерів, серед яких Німеччина, Франція, Ірландія, Італія, Данія, Швеція, Румунія, Люксембург, Бельгія, Іспанія, Португалія, Нідерланди, Австрія, Норвегія, Литва, Фінляндія, Польща, Чехія та Норвегія.

Йдеться про пацієнтів з України з комбінованими важкими мінно-вибуховими травмами, опіками, онкологією і захворюваннями, що вимагають спеціалізованого лікування.

Також Ірина Микичак зазначила, що частина українців, звільнених з російського полону, крім лікування ускладнених травм і поранень, особливо потребує психологічної підтримки та реабілітації.

За словами Ганни Маляр, наразі вже проведено 24 обміни і 808 осіб повернуті з полону.

Зазначалося, що з початку широкомасштабного вторгнення постановою Кабміну був створений Координаційний штаб з поводження з військовополоненими.

На сьогодні штаб провів 380 особистих прийомів людей, які шукали своїх безвісти зниклих родичів, і більше 3 тис. консультацій у телефонному режимі.

Фото: МОЗ