Міністерство охорони здоров’я очікує повернення до бюджету Програми медичних гарантій (ПМГ) 5,5 млрд грн. Ці гроші забрали на закупівлю вакцин від коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час засідання парламентського комітету здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування 8 вересня.

– Ми сподіваємося, що під час голосування змін до держбюджету нам повернуть ці гроші, які були забрані з ПМГ – 5,5, млрд, які ми забирали для того, щоб закупити імунобіологічні препарати, – зазначив він.

На початку року Кабінет міністрів перерозподілив на закупівлю вакцин від коронавірусу 5,5 млрд грн за рахунок бюджету фінансування Програми медгарантій на 2021 рік.

В Україні Програма медичних гарантій стартувала 1 квітня 2021 року. У ній передбачено 35 пакетів медичних послуг. Бюджет Програми на 2021 рік становить 123,5 млрд грн.

Нині Україна отримала понад 20 млн доз вакцин різного виробництва, з них майже 12,6 млн доз закуплені коштом держбюджету. Понад 4,3 млн препарату поставили в межах ініціативи з рівного доступу до антиковідних вакцин COVAX, а більше ніж 3,3 млн отримали як гуманітарну допомогу від країн ЄС.