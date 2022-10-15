У селі Рачин неподалік Дубна домашня вівчарка перекинула дитячий візок та витягла дитину. Немовля загинуло. Наразі невідомо, чи хлопчик загинув внаслідок падіння, чи від травм, які заподіяла собака. Рятуючи сина, батько смертельно травмував тварину.

Про смерть дитини на спецлінію 102 повідомив його батько.

– Матір вийшла на прогулянку із сином. Коли повернулася на кілька хвилин у будинок, залишила візочок у дворі. В цей час домашня вівчарка перестрибнула через огорожу, перекинула візок та витягнула дитину. Рятуючи сина, 36-річний батько смертельно травмував тварину, – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.

Поліція також уточнила, що собака належав батькам дитини.

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На місце викликали швидку. Та рятувати дитину було вже пізно: медики констатували смерть хлопчика. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з відміткою нещасний випадок.

Наразі встановлено, що сім’я благополучна, виховує ще восьмирічного сина. Обставини трагічного випадку встановлюються.

Джерело: ГУ Нацполіції у Рівненській області