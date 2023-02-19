Азербайджанець Гусейн Махарамов за своє життя вже тричі пережив війну, кілька разів був поранений.

Гусейну Махарамову 65. Родом з Баку. Був військовим медиком під час протистояння в Нагірному Карабаху. 10 років тому одружився з українкою і переїхав до Луганська. Після окупації міста опинився у Кремінній, яку потім теж загарбали вороги.

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Місто методично знищували обстрілами, і чоловік з родиною мусив рятуватися. Родина переїхала до Івано-Франківська, де кілька місяців він безкоштовно лікував переселенців. А нині знайшов роботу і працює сімейним лікарем.

– 90% українців не вірили, що Російська Федерація нападе, а я вірив. Я їх по Кавказу знаю. Знаю, що вони можуть робити, – сказав лікар.

Він розповів, що у 2014-му не хотіли виїжджати з області. Знайшли прихисток і роботу у Кремінній. Тепер від їхнього будинку вже нічого не залишилось. Як і від міста. Росіяни розбомбили геть усе.

Махарамов розповів, як спочатку сиділи в підвалі під час бомбування. Та настав момент, коли і в підвалі стало небезпечно.

– І я дружині сказав, що потрібно йти,- згадує Гусейн.

Коли торік усією родиною 10 березня тікали з рідної домівки, дорога через Бахмут весь час прострілювалась. Від чергового удару в машині вибило заднє скло.

– Удар – двоповерхового будинку немає. Я взяв праворуч. А потім ззаду удар. Шість ударів у нас було. Повний бак бензину, а ми сидимо в машині: моя теща і дружина.

У холодній автівці вони доїхали до Дніпра. Там лікареві Гусейну запропонували податися до Мюнхена, але він відмовився. І обрав Івано-Франківськ, бо тут колись жила його бабуся.

Знайшовши прихисток для родини, чоловік разом з волонтерами завантажився ліками і поїхав назад до Кремінної рятувати тих, хто там лишився.

– Люди мені пишуть, що, лікарю, ліків немає, аптеки немає, від тиску ліків немає – ми помираємо, – додав Махарамов.

Як повернувся у Франківськ, разом з дружиною пішов волонтерити. Три місяці лікар Гусейн безкоштовно оглядав, консультував та лікував таких же переселенців, як і він.

Лікар-біженець Гусейн Махарамов має посвідку на проживання в Україні, а ще турецький і азербайджанський паспорти. Та полишати нашу країну не збирається, бо відчуває, що потрібен саме тут.