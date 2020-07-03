Виявлено ще більш заразний штам коронавірусу – головний інфекціоніст США

У разі мутації коронавірус може ставати більш заразним.

Про це розповів директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

За його словами, згідно даних вчених, можливість мутації вірусу дозволить йому швидше розмножуватися, і, ймовірно, сприятиме накопиченню більш високої концентрації у хворої людини.

Читайте: Коронавірус почав мутацію – дослідження

Також він зазначив, що у лікарів поки немає доказів того, що мутація вірусу призводить до більш тяжких наслідків для організму людини, ніж початковий штам Covid-19.

Крім того, Фаучі розповів про статтю, в якій говорилося, що новий вірусний штам, ймовірно, вперше з’явився в Італії.

Новий штам коронавирусу

У травні вчені виявили новий штам коронавірусу. У доповіді, опублікованій дослідниками з Національної лабораторії в Лос-Аламосі в США, зазначається, що швидке і широке поширення Covid-19 надає вірусу “широкі можливості” для мутації.

Автори відзначили, що одна конкретна мутація, названа Spike D614G, “викликає занепокоєння”.

На їхню думку, цей штам поширився в Європі на початку лютого і швидко став найбільш домінуючою формою Covid-19. Також ця мутація замінила первісну форму вірусу з Уханя.