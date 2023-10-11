Вчені з Інституту неврології UCL в Лондоні досягли значущого прориву в діагностиці шизофренії, використовуючи штучний інтелект.

Дослідження, опубліковане в журналі PNAS, показує, що мовні моделі, навчені на основі AI, здатні ідентифікувати пацієнтів з шизофренією.

Зазвичай діагностика шизофренії вимагає розмови з пацієнтами, а також аналізу крові та сканування мозку. Але нове дослідження вказує на потенційно інноваційний метод діагностики, заснований на аналізі мови.

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Дослідники запропонували 26 учасникам із шизофренією та 26 учасникам контрольної групи виконати тести на мовлення, в яких їх просили називати якомога більше слів, що належать до категорії тварини або починаються з літери р протягом п’яти хвилин.

За допомогою мовної моделі штучного інтелекту, навченої на величезній кількості інтернет-тексту, вони аналізували відповіді учасників та перевіряли, чи можна передбачити слова, які вони називали.

Виявилося, що відповіді учасників контрольної групи були більш передбачуваними за модель штучного інтелекту порівняно з учасниками, які мали діагноз шизофренії.

З посиленням симптомів розладу ця різниця ставала більш помітною.

Дослідники вважають, що ця різниця може бути пов’язана з тим, як мозок формує зв’язки між словами та ідеями та як зберігає цю інформацію.

– Донедавна автоматичний аналіз мови був недосяжним для лікарів і вчених. Однак із появою мовних моделей штучного інтелекту, таких як ChatGPT, ця ситуація змінюється, – сказав провідний автор дослідження, доктор Метью Нур.

Джерело: PNAS