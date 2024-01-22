У МОЗ України розповіли про 28-річного дитячого лікаря-анестезіолога Данила Карі із Запоріжжя, який у складі спеціалізованої бригади інтенсивної терапії та реанімації виїжджає на найскладніші виклики в населені пункти поблизу лінії фронту.

Те, що раніше було тільки теорією

– Запорізька екстренка – перше місце роботи Данила після інтернатури. За словами лікаря, повномасштабна війна змусила набувати нового досвіду і працювати здебільшого з мінно-вибуховими травмами, які раніше були лише теоретичною базою, – ідеться в повідомленні.

Найсучасніша машина швидкої

Як зазначили в МОЗ, бригада Данила працює на одному з найсучасніших автомобілів, які зараз є в Запорізькій області – це повноцінне реанімаційне відділення на колесах.

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У швидкій, придбаній за кошти благодійників UNITED24, є все для порятунку життів як дорослих, так і новонароджених малят: новітній апарат ШВЛ, капнограф для контролю стану людини на ШВЛ, дефібрилятор, монітори життєвих показників, пневмоносілки тощо.

– Робота з таким обладнанням дає змогу медичним професіоналам стабілізувати стан пацієнтів, довозити їх до закладів охорони здоров’я для подальшого лікування, – пояснили у відомстві.

Випадки, які особливо запам’яталися

Зазначається, виїжджати в найгарячіші прифронтові точки медики почали вже навесні 2022 року – за цей час врятували тисячі життів українців.

Згадуючи пацієнтів, які найбільше запам’яталися, Данило розповів історію 10-річної дівчинки з Оріхова з множинними травмами та ампутацією ноги. Дитина вийшла на подвір’я з друзями, коли поруч упала російська ракета.

Зі стабілізаційного пункту військових Данило з колегами транспортували дитину в стані коми до Запоріжжя. Пізніше дівчинка пройшла лікування, а потім виїхала за кордон, де зараз проходить протезування.

На все життя Данило запам’ятає і двомісячне маля, чиї батьки намагалися виїхати з Маріуполя. Їхню машину обстріляли за кілька кілометрів до Запоріжжя. Батько загинув, а малюк отримав дуже важкі поранення. І тільки завдяки лікарям і можливостям обладнання дитину довезли до лікарні.

Не дарма вчився вісім років

Свою роботу лікар не вважає чимось дивовижним. Каже, не дарма вчився вісім. Працювати в постійній небезпеці вже звик. Однак, визнає, що найстрашніше – рятувати людей після одного обстрілу, поруч починається наступний.

Фото: МОЗ