В рамках пілотного проекту в двох селах Полтавської області медики проведуть виїзну вакцинацію від Covid-19 літніх українців.

Пілотний проект передбачає збільшити охоплення вакцинацією літніх людей, які проживають в сільській місцевості. Беруть участь у проекті два села Полтавської області – Гаркушинці і Петрівці. Загальна кількість жителів становить 2 180 осіб, в тому числі 1 062 людини у віці від 60 років.

МОЗ повідомляє також, що в разі отримання задовільних результатів від проекту, він буде впроваджений в інших регіонах України.

Нові дослідження у США засвідчують, що вакцини проти Covid-19 залишаються високоефективними проти госпіталізацій і смерті. І це незважаючи на екстраінфекційний Сovid-штам Дельта, що охопив світ.

Під час дослідження було відстежено понад 600 тис. випадків Covid-19 в 13 американських штатах з квітня до середини липня 2021 року. За даними Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC), оскільки на початку літа штам Дельта різко активізувався, ймовірність зараження серед нещеплених була у 4,5 рази вищою, госпіталізації – у понад 10 разів, смерті – в 11 разів вище, аніж у повністю вакцинованих.