13-річна Даша з Катюжанки дивом вижила після того, як її разом з мачухою і батьком розстріляли російські окупанти. Дівчинка отримала важке поранення.

Про це повідомив начальник ГУНП в Київській області Андрій Небитов.

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Як з’ясувалося, колона військ РФ зайшла в Катюжанку в кінці лютого. Сім’я Даші намагалася повернутися до себе додому, коли агресори відкрили вогонь по машині мирних жителів. Батько дівчинки та його дружина загинули на місці. Авто загорілося.

Рятуючись, дівчинка виповзла з салону, кинулася бігти. Але солдати РФ пустили слідом дитині автоматну чергу. Дві кулі влучили Даші в ногу і руку. Стікаючи кров’ю, вона намагалася сховатися від військових, двічі ховалася, але її все одно наздогнали.

Дівчинка зробила вигляд, що не дихає, один з солдатів штовхнув її ногою, повірив, що мертва, і тільки тоді окупанти пішли.

Дашу врятували місцеві жителі, надали першу допомогу, а потім доставили до лікарні. Зараз вона, хоч насилу, але вже ходить. Від куль шрами залишаться на все життя.

На щастя, у Даші залишилася мама й маленька сестричка, тому дівчинка не одна.

Джерело: Андрій Небитов

Фото: скріншот з відео