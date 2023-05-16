Поліцейський Євгеній Шваб з Житомирщини з дитинства вболіває за Шахтар. Він навіть мріяти не міг, що колись вийде на поле у складі улюбленої команди.

Але мрія таки здійснилася. На одній нозі та милицях Євгеній вийшов на головну спортивну арену Львова і символічно розіграв м’яч у матчі Шахтар – Львів.

Євгенію Швабу – 28. Коли почалася повномасштабна війна він добровільно прийшов у воєнкомат. Його, сильного і мотивованого бійця, направили на навчання до Великої Британії.

Після цього була гаряча Луганщина. Євгеній служив кулеметником десантно-штурмової бригади.

У грудні 2022 року їхню позицію напряму обстріляв ворожий танк. Кулеметник отримав важкі поранення: була майже повністю ампутована нога, постраждала і спина.

Він погано пам’ятає перший місяць після цього. Операція слідувала за операцією. Хлопець лише зрідка приходив до тями – всього на кілька хвилин.

До Національного реабілітаційного Центру Незламні Євгенія привезли у важкому стані. Тут його 40 днів виходжували спеціалісти реанімації.

Завдяки тривалій фізичній реабілітації, стан хлопця значно покращився й він почав готуватися до протезування.

І, не повірите, наступного дня після матчу Шахтаря, де здійснилася мрія воїна, він отримав ще один подарунок – штучну кінцівку.

У Євгенія один з найскладніших видів протезування. Бо дуже висока ампутація і фактично немає кістки, на яку повинен кріпитися протез.

Управляти штучною ногою можна лише рухами тазу, задіюючи велику кількість м’язів.

Євгеній наполегливо тренується і старанно вчиться управляти протезом.

Він зізнається, що, якби це було можливим, то неодмінно повернувся б на фронт.

Наразі реабілітація Євгенія триває.

Джерело і фото: Незламні