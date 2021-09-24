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Визначити рак на ранній стадії. Науковці розробили новий метод

24 Вересня, 14:15 Людмила Грубнік
Визначити рак на ранній стадії. Науковці розробили новий метод
Джерело: Depositphotos

Науковці розробили новий метод визначення раку на ранніх стадіях.

Фахівці з американської компанії Grail із Сан-Франциско (штат Каліфорнія, США) створили спеціальний тест під назвою Galleri.

Завдяки ньому за аналізом крові можна виявити понад 50 видів безсимптомного раку.

Новітній метод, як стверджують науковці, безпечніший і потенційно більш точний за біопсію, коли у пацієнта забирають шматочок пухлини.

Тест Galleri виявляє зміни у фрагментах генетичного коду, безклітинних ДНК, які потрапляють у кров внаслідок певних процесів, які відбуваються через появу пухлини.

Потенційно тест може показати наявність раку на ранній стадії.

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Про початок повномасштабного випробування нового методу діагностики раку вже оголосила Національна служба здоров’я Великої Британії. Залучити планують 140 тис. добровольців від 55 до 70 років.

У них візьмуть кров, а потім запросять здати повторні аналізи через рік та через два. Далі науковці аналізуватимуть зміни.

Джерело
Ранок у великому місті на ICTV
Теги
Лікування раку , Наукові дослідження
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