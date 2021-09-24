Науковці розробили новий метод визначення раку на ранніх стадіях.

Фахівці з американської компанії Grail із Сан-Франциско (штат Каліфорнія, США) створили спеціальний тест під назвою Galleri.

Завдяки ньому за аналізом крові можна виявити понад 50 видів безсимптомного раку.

Новітній метод, як стверджують науковці, безпечніший і потенційно більш точний за біопсію, коли у пацієнта забирають шматочок пухлини.

Тест Galleri виявляє зміни у фрагментах генетичного коду, безклітинних ДНК, які потрапляють у кров внаслідок певних процесів, які відбуваються через появу пухлини.

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Потенційно тест може показати наявність раку на ранній стадії.

Про початок повномасштабного випробування нового методу діагностики раку вже оголосила Національна служба здоров’я Великої Британії. Залучити планують 140 тис. добровольців від 55 до 70 років.

У них візьмуть кров, а потім запросять здати повторні аналізи через рік та через два. Далі науковці аналізуватимуть зміни.