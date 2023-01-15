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Визначити вік деяких неможливо: у Дніпрі рятують постраждалих від обстрілу 14 січня

15 Січня 2023, 10:48
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Визначити вік деяких неможливо: у Дніпрі рятують постраждалих від обстрілу 14 січня

Фахівці Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова борються за життя десятків жителів Дніпра, які постраждали внаслідок обстрілу міста 14 січня.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник клініки Сергій Риженко.

– У всіх осіб, які надійшли після вибуху, обличчя були залиті кров’ю. Одяг разом з плоттю вирваний з шматками плоті по всьому тілу. Дізнатися і визначити вік майже неможливо. В голову, груди, живіт, кінцівки вп’ялися металеві уламки, бетон і каміння, – пише медик.

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За його словами, навколо постраждалих стояв нелюдський крик близьких. Стогін поранених і рев тих, хто впізнав своїх рідних.

– Лікарі Мечникова, які були на вихідних, за лічені хвилини прибули в приймальне відділення і рятували поранених, їхній досвід був просто безцінний, – повідомляє Риженко.

І висловлює подяку всім лікарям, медсестрам і волонтерам, які допомагають рятувати постраждалих.

Джерело: Сергій Риженко

Теги
лікарня імені Мечникова Медики Ракетні удари Росії
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