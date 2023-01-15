Фахівці Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова борються за життя десятків жителів Дніпра, які постраждали внаслідок обстрілу міста 14 січня.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник клініки Сергій Риженко.

– У всіх осіб, які надійшли після вибуху, обличчя були залиті кров’ю. Одяг разом з плоттю вирваний з шматками плоті по всьому тілу. Дізнатися і визначити вік майже неможливо. В голову, груди, живіт, кінцівки вп’ялися металеві уламки, бетон і каміння, – пише медик.

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За його словами, навколо постраждалих стояв нелюдський крик близьких. Стогін поранених і рев тих, хто впізнав своїх рідних.

– Лікарі Мечникова, які були на вихідних, за лічені хвилини прибули в приймальне відділення і рятували поранених, їхній досвід був просто безцінний, – повідомляє Риженко.

І висловлює подяку всім лікарям, медсестрам і волонтерам, які допомагають рятувати постраждалих.

Джерело: Сергій Риженко