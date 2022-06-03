За 100 днів повномасштабної війни в Україні більшість людей адаптувалися до умов нової реальності, але дехто все ще перебуває у стані невизначеності, апатії та небажання взагалі щось робити.

Психолог Галина Волошина розповіла, як прийняти нову реальність, якщо й досі не вдається.

– Очікування небезпеки жахає нас більше, аніж сама небезпека, коли вона зовсім поруч. І це нормально, будь-який стан наразі є нормою в обставинах, які склалися, – зазначила вона.

За словами спеціаліста, щоб пришвидшити своє повернення до довоєнного життя або хоча б наблизитися до нього, необхідно виконувати низку порад, серед яких є планування свого дня, тижня.

Зараз дивляться

– Адже це є дисципліна, і таким способом ми можемо повернути той самий контроль над своїм життям, який більшість втратили, – каже вона.

Волошина радить спробувати метод Помідоро – це це ефективний спосіб керування своїм часом, який розробив Франческо Чіроллі у 80-х роках. Усе, що вам потрібно, це таймер. Основний сенс полягає в тому, щоб розбити певне завдання на проміжки часу по 25 хв.

Як це необхідно робити поетапно:

сформулюйте завдання, яке потрібно виконати;

встановіть таймер на 25 хв;

працюйте, поки таймер не продзвенить (запишіть це позначкою x);

зробіть коротку перерву (від 3 до 5 хв);

кожні чотири таймери робіть довшу перерву (15-30 хв).

Щоб цей метод працював ефективно, зверніть увагу на такі лайфхаки:

складайте графік своїх справ;

не відволікайтеся, коли виконуєте своє завдання протягом 25 хв (за методом);

не розривайтеся, непотрібно поєднувати одразу декілька завдань;

те, що вважаєте надважким, — робіть найперше.

Джерело: Психологічна підтримка