Google випустив щорічний список Рік в пошуку, щоб показати, які запити продемонстрували найвищі сплески в минулому році. У тому числі і щодо тем, що стосуються здоров’я.

Зазначається, що у 2022 році відсутня одна велика тема: Covid-19. Натомість пошуки були зосереджені на фізичному та психічному відновленні: як фізично зміцнітися, як впоратися з такими проблемами, як тривога, депресія, розлад дефіциту уваги, гіперактивність та обсесивно-компульсивний розлад.

Ось розбивка пошукових запитів Google у 2022 році.

Зараз дивляться

Тренування були в центрі уваги: “тренування з вагою тіла”, “щотижневі тренування”, “вправи для психічного здоров’я” та “основні тренування в тренажерному залі”.

Справлятися з важкими емоціями. Користувачі Google запитували “як впоратися зі стресом”, “як зупинити напад паніки”, “як вилікувати депресію” і “зосередитися при СДУГ”.

Також шукали хороші практики психічного здоров’я та дихальні вправи для дітей.

Журнали, подкасти та книги. Популярні теми включали пошук додаткових ресурсів психічного здоров’я, таких як книги, подкасти та методи ведення щоденника, спрямовані на покращення самопочуття

Наберіть 988. Однією із значних змін цього року стало додавання Національної лінії порятунку від самогубств у разі криз психічного здоров’я. Телефонний номер, подібний до 911, доступний по всій території Сполучених Штатів і призначений для полегшення доступу до людей, які перебувають у кризовому стані психічного здоров’я.