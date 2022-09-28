Вже четвертий випадок за місяць.Чи загрожує Україні епідемія віспи мавп

В Україні зафіксували четвертий випадок зараження на мавпячу віспу. Підтверджений діагноз було зареєстровано 27 вересня.

Про це під час Єдиних новин заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він зауважив, що Україні не загрожує наразі епідемія мавпячої віспи.

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– В Україні вже 4 випадки віспи мавп, але епідемічного потенціалу це немає, – заявив санінатрний лікар.

Також Кузін зазначив, що головними рекомандаціями профілактики є миття рук, уникання тісного контакту з людьми з симптомами хвороби. Також варто уникати походів до саун чи на приватні вечірки.

До речі, експерти Міністерства охорони здоров’я України розповіли про способи профілактики мавпячої віспи.