Віталій Іващук та Андрій Гідзун стали першими пацієнтами Superhumans Center, які отримали свої нові руки-протези від всесвітньо відомої компанії Open bionics.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

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– Інженер Open Bionics Хелдер Гонкалвез особисто приїхав до Львова і привіз хлопцям їхні мегатехнологічні “руки” для остаточного установлення! Хлопці вже почали їх використовувати! – йдеться у повідомленні.

Віталій Іващук втратив руку після мінометного обстрілу в червні 2022 року, та весь час мріяв повернутися на фронт. Зараз він вже упакував всю амуніцію і не може дочекатися моменту, коли знову приєднається до своїх побратимів.

Андрій Гідзун втратив руку майже рік тому, у квітні 2022 року. Він каже, що важко було примиритися з думкою, що після травми він навряд чи зможе повернутися до свого звичного життя – хлопець працював на шахті. Сьогодні він знову отримав можливість використовувати обидві руки, тож тепер зможе вибирати роботу до душі.

Фото: МОЗ