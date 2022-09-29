15-річний підліток із Сумщини, якому російським танком роздробило праву ногу, перебуває сьогодні в США, де вже робить перші кроки на пробному протезі.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Вже робить перші кроки: 15-річний Іван із Сумщини тестує у США протези / 3 зображення

– Наш незламний Ваня Чабан в Америці вже “тестує” нову ногу, робить перші кроки на пробному протезі. Їх буде ще кілька, поки не підберуть найоптимальніший для вільних рухів і життя без обмежень, – пише Дмитро.

За його словами, Іван вже став зіркою місцевого телебачення Сан-Дієго, познайомився з Вашингтоном, легендарною Тайрою, поспілкувався з учасниками українського фестивалю.

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– Розпочалася нова сторінка життя нашого земляка з Путивльщини. Я впевнений, вона буде успішною! – констатує голова ОВА.

Зазначається, що протезування Івана стало можливим завдяки Національній програмі реабілітації Незламні, яка реалізується Посольством України в США та Українським Домом у Вашингтоні за підтримки першої леді Олени Зеленської.

Про те, що сталося з Іваном Чабаном в той страшний весняний день, читайте в нашому матеріалі.

Джерело: Дмитро Живицький