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Вже тренується! Маленька Саша з Одеси, що втратила ногу після обстрілу отримала протез

11 Березня 2023, 18:26
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Саша Паскаль

Маленька Олександра Паскаль втратила ніжку внаслідок минулорічного російського ракетного удару по смт Затока Білгород-Дністровського району Одеської області, куди вона з батьками виїхала з обстрілюваної ворогом Одеси. Та дівчинка виявилася незламною із неабиякою силою волі.

За ініціативі Департаменту фінансів Одеської міської ради були зібрані кошти на найсучасніший біонічний протез ніжки для маленької Саші Паскаль. Його виготовили у медичному центрі протезно-ортопедичної допомоги Теллус індивідуально з урахуванням всіх потреб дівчинки, що дає їй можливість активно рухатися і повноцінно жити.

Наразі маленька Олександра проходить реабілітацію та повертається до тренувань із гімнастики, якою займається з трьох років.

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Міська влада привітала Сашу: дівчинка отримала улюблену ляльку Лол та інші подарунки.

Джерело: Одеса

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Війна в Україні
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